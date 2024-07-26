Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken yol üstünde bulunan 3 kişi kazanın etkisiyle ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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