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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

26.07.2024 | 08:36

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken yol üstünde bulunan 3 kişi kazanın etkisiyle ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başladı.

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