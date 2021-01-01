Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
İstanbul Fatih'te kumar baskınında çatıya kaçan şüpheliler kamerada | Video 01.01.2021 | 10:06
01:09
01:45
İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken canından oldu | Video 01.01.2021 | 09:41
01:33
İstanbul Büyükçekmece’de yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli | Video 01.01.2021 | 10:00
02:09
Polis aracı kaza yaptı: 2 polis memuru yaralı | Video 01.01.2021 | 09:50
03:45
Amasya'da vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular | Video 01.01.2021 | 09:40
02:09
02:23
Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 01.01.2021 | 09:29
05:01
02:25
Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi | Video 01.01.2021 | 09:08
04:25
Sevdiği kızla evlenemeyen genç dokuzuncu kattan atlamak istedi | Video 01.01.2021 | 09:08
02:23
Son dakika! İstanbul'da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video 01.01.2021 | 09:08
04:42
İstanbul Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu | Video 01.01.2021 | 08:56
04:23
00:48
Emniyet'ten yılbaşı mesajı | Video 01.01.2021 | 09:04
02:32
At arabasıyla 4 ton demirin çalındığı anlar kamerada | Video 01.01.2021 | 09:00
00:48
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 2021 yeni yıl mesajı | Video 01.01.2021 | 08:56
02:33
Yeni yılın ilk sabahında İstanbul sessizliğe büründü | Video 01.01.2021 | 08:46
02:45
Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 01.01.2021 | 08:18
01:28
Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinç çığlıkları | Video 31.12.2020 | 17:56
Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Hamza ve Batuhan Eymen dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı.
2021 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Gökhan ve Elmas Çetin çiftinin 2'inci erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Hamza ismi verildi. Hamza normal doğum ile 3 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yine hastanede Birgül ve Mahmut Aslan çiftinin ilk çocukları olarak 3 kilogram dünyaya gelen bebeğe ise Batuhan Eymen ismi konuldu.
Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.