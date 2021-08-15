Video Yaşam Elindeki tüfekle cinayet işlemeye böyle geldi | Video

Elindeki tüfekle cinayet işlemeye böyle geldi | Video

Elindeki tüfekle cinayet işlemeye böyle geldi | Video
15.08.2021 | 14:41

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Sancaktepe'de  64 yaşındaki berber Mehmet Altun, işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi İsak D.(39) polis tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliyle maktülün 10 gün önce küfürleşme yüzünden tartıştıkları aralarında husumet olduğu belirlendi. Şüpheli İsak D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sancaktepe, Yunus Emre mahallesinde 13 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda berber dükkanı işleten Mehmet Altun işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Elindeki av tüfeği ile berber dükkanın içine giren şüpheli Mehmet Altun'a ateş ettikten sonra kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Altun hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ BİR GÜN SONRA YAKALANDI
Polis tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada olayın faili olduğu tespit edilen İsak D. bir gün sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı av tüfeği ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 10 gün önce Mehmet Altun'la tartıştığı aralarında küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin işsiz olduğu ve 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

ELİNDE SİLAHLA OLAY YERİNE GELİŞİNİ KAMERALAR KAYDETTİ
Öte yandan şüphelinin elindeki av tüfeği ile olay yerine doğru gelişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsak D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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