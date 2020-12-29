Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Leblebi” ile birlikte uğurladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:20
Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı | Video 29.12.2020 | 17:02
02:26
Çorum'da zile basıp, "Hırsızım" diyen polislere kapıyı açtılar | Video 29.12.2020 | 13:41
04:53
05:06
00:23
03:00
01:35
Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında | Video 29.12.2020 | 15:49
00:59
03:29
Öğretim görevlisi Aylin Sözer neden ve nasıl öldürüldü? | Video 29.12.2020 | 15:09
00:29
Yılkı atına şidden uygulayan Serkan Yılmaz'a para cezası | Video 29.12.2020 | 14:51
01:45
Maltepe'de dehşet: Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü | Video 29.12.2020 | 14:15
00:57
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 29.12.2020 | 13:07
03:13
00:17
Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video 29.12.2020 | 13:09
02:32
İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video 29.12.2020 | 12:25
02:20
Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı | Video 29.12.2020 | 12:25
00:44
00:38
Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 29.12.2020 | 12:19
Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’ndan sahiplendiği “Leblebi” isimli köpeğiyle uğurladı.
Emine Erdoğan, twitter hesabından eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurlama anına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Emine Erdoğan fotoğrafları, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" notuyla paylaştı.
İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret eden Emine Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti.