Enkaz altında sevinç sohbeti: AFAD görevlisine ‘hoş geldin abi’ diyerek gülümsedi | Video

Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürürken enkaz altından saatler sonra kurtarılan bir kişinin, sevinç anı ortaya çıktı. Bir kişi kendisini kurtarmaya gelen AFAD görevlisine, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi. İşte o anlar...