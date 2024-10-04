Erdek’te yakalanan 207 kiloluk dev orkinos kamerada

Balıkesir'in Erdek ilçesinde unutulmaz bir balıkçılık başarısına imza atıldı. Denizlerin usta balıkçıları, adeta efsanelere konu olacak bir av gerçekleştirerek tam 207 kiloluk dev bir orkinosu Erdek’in mavi sularından çıkarmayı başardı. Sahil kenarındaki operasyon, çevredeki balıkçılar ve tatilciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.