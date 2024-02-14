Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı!
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