Video Yaşam Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video

Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video

14.02.2024 | 15:08

Erzincan İliç’te meydana gelen heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı!

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