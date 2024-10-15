Erzincan'da karga ile kasabın gülümseten dostluğu kamerada

Erzincan İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı'nda kasaplık yapan esnaf dükkanına gelen kargayı et ile besleyince, karga dükkandan ayrılmaz oldu. Karga ile aralarında dostluk oluşan kasap, dükkanının içine kadar giren kargayı elleriyle besliyor. Erzincan'da yıllardır konuşulan karga sayısının fazlalığı ve zaman zaman insanların başlarına sorti yapan kargaların aksine, kasap ile karganın bu dostluğu çevredekileri şaşırtıyor.