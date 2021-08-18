Video Yaşam Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video

Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video

Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video
18.08.2021 | 09:41

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Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor.

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Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları'ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri'ne kavuşuyor.

Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan şelale ve çevresinde incelemelerde bulunan Erzincan İl Özel İdaresi'nde görevli Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, Erzincan kent merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki şelalenin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu ifade etti. Konarlı Şelalesi'nin Erzincan'ın bakir bölgelerinden birisi olduğunun altını çizen Ayan; "Kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi'ne dökülüyor. Başta Erzincan'da yaşayanlar olmak özre herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer, herkesi davet ediyorum" dedi.

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