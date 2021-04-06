Erzurum'da acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu

Erzurum'da 35 yaşındaki kadının şişen parmağındaki 2 adet yüzük hastane acil servisinde çıkarılamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Erzurum'da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın, şişen parmağındaki yüzüğün çıkarılması için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Acil servis görevlileri kadının sağ elinin parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Alet çantası ve ekipmanlarıyla acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kadının parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çeşitli yollar denedi. Parmakla yüzük arasına törpü koyan görevliler, yüzüğü çıkarmaya çalıştı. Spiral keski ile yüzüğü kesmeye başlayan görevliler, kadının elinin etkilenmemesi için enjektörle soğuk su sıktı. Spiral ile büyük bir bölümü kesilen yüzük pense ve karga burnuyla parmaktan çıkarmayı başardı.