Erzurum’da yoğun sis zinzirleme kazayı beraberinde getirdi | Video

Erzurum’da etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu.

Erzurum - Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 Tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobil zinzirleme kazaya karıştı.Kaza sonrası 112 ekipleri bölgeye sevk edilirken itfaiye ve kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti.Kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.