Esenler'de Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video
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ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K. yakalandı.