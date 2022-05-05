Esenler'de Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla öldüren zanlı böyle yakalandı | Video

ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K. yakalandı.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nın Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.