Video Yaşam Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video
Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video

Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video

21.08.2025 | 12:29

Esenyurt E5'te bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet, kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5'te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt E-5’te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 07:42
Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 21.08.2025 | 12:29
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 00:17
Motosikletiyle akrobatik hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşüren şahıs kamerada | Video 21.08.2025 | 12:27
Beylikdüzü’nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 01:05
Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil takla attı: Yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 21.08.2025 | 11:37
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 02:15
Kapıyı tıklatıp eve giren kadınlar kamerayı görünce böyle panikledi | Video 21.08.2025 | 11:12
Beyoğlu’nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 00:36
Beyoğlu'nda hastaneye giden kadını böyle gasbetti | Video 21.08.2025 | 10:42
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 01:28
Küçükçekmece’de ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada: 4 gözaltı | Video 21.08.2025 | 10:33
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
Kapadokya’da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 02:36
ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video 21.08.2025 | 09:38
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
Tarsus’ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 01:58
Tarsus'ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 21.08.2025 | 09:33
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 03:25
Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video 21.08.2025 | 09:24
İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril ’Zeytin’ Nijerya yolcusu | Video 07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 00:47
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 20.08.2025 | 14:28
Yalova’da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 00:49
Yalova'da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 20.08.2025 | 14:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY