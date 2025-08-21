Esenyurt E-5'te korku dolu anlar: Alev alev yanan kamyonet böyle ilerledi | Video 21.08.2025 | 12:29 Esenyurt E5'te bir kamyonette çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Trafikte alev alev yanarak ilerleyen kamyonet, kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt E-5 Sadetdere mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonet aniden alev alınca sürücü kendini dışarı attı. Alev alev yanan kamyonet, sürücüsüz şekilde E-5'te ilerledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.