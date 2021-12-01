Esenyurt'ta hırsız kaçtı, çalışan kovaladı! O anlar kamerada | Video

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Esenyurt’ta bir telefoncuya müşteri kılığında gelen hırsız, telefon çalarken yakalanınca koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Dükkan çalışanı ise kaçan sahsın peşinden koşarak kısa süreli arbedenin ardından çalınan telefonu aldı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında dükkana giren ve çalışanın bir iş ile meşgul olduğunu gören şahıs, vitrindeki telefonları çaldı. O sırada güvenlik kamerası monitöründe yabancı bir şahsın dükkanda olduğunu gören dükkan çalışanı hemen hırsıza müdahale etti. Çalışan, hırsızın elinden telefonları almaya çalışınca şahıs koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın peşinden koşan dükkan çalışanı, bir süre sonra hırsızı yakaladı. Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından çalışan çalınan telefonu alırken hırsız kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
"HIRSIZIN PEŞİNDEN KOŞTUM"
Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan dükkan çalışanı, "Benim arkada bir işim vardı, onunla ilgileniyordum. O sırada güvenlik kamerası monitöründen baktım ve dükkanda yabancı birisi vardı. Ben hırsız olduğunu anladım. Hemen gittim ve elinden telefonları aldım. Hırsız bir telefon alarak koşmaya başladı. Bende peşinden koştum ve aşağıda yakaladım. Aramızda kısa süreli bir arbede yaşandı ve çaldığı son telefonu aldım. Tabi o arada hırsız tekrardan koşarak uzaklaştı. Bende dükkan boş olduğu için geri dönmek zorunda kaldım" dedi.