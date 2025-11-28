Video Yaşam Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video
28.11.2025 | 10:57

İstanbul Esenyurt’ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı. Bomba patlamazken, olay yerine gelen polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.
