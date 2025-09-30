Esenyurt'ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video
Esenyurt’ta depoya getirilen yükün indirilmesi sırasında hamallarla iş yeri sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga eden taraflar birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir depoya getirilen yükün indirilmesi sırasında meydana geldi. İş yeri sahipleri yükün indirilmesi için bazı kişilerle anlaştı. Malzemeler indirilirken çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar konuştu. Araya girenler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Esenyurt'ta tekmeli yumruklu yük indirme kavgası kamerada | Video 30.09.2025 | 11:30
