Video Yaşam Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video
Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video

Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video

06.12.2021 | 16:03

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Kırıkkale’de bir kargo firması çalışanı, rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası tarafından sokak ortasında tabanca ile bacağından vuruldu.

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Olay, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Rauf Bektaş Bulvarı 630'uncu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo firmasında çalışan Murat D. (42), kargo dağıtımı için dışarı çıktı. Murat D., rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası M.B. ile sokakta karşılaştı. M.B. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkarttığı tabanca ile Murat D.'ye ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Murat D.'nin bacağına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağından yaralanan Murat D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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