Eski iş yerlerini soydular! Çaldıkları bilgisayarla yakalandılar | Video

İstanbul’da çalıştıkları eski iş yerini soyan iki kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Şişli İlçesi Halaskargazi Mahallesi üzerindeki bir iş yerine giren iki kişi; adresten dizüstü bilgisayar ve altı bin 500 lira nakit para çalarak bir taksiyle olay yerinden kaçtı. İnceleme başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve taksinin plakası tespit edildi. Taksicinin ifadesine başvuruldu. İki suç ortağının Esenler İlçesi Tuna Mahallesi'nde taksiden indikleri belirlendi ve kısa süre içerisinde açık kimlikleri tespit edildi. E.İ. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların, söz konusu iş yerinin eski çalışanları olduğu belirlendi. Çalınan dizüstü bilgisayar bulundu ve iş yeri sahibine teslim edildi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.