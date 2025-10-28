Video Yaşam Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video
28.10.2025 | 09:02

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde olan ve Eskişehir'de de hissedilen depreme Gizem Yumlu'nun internette canlı yayın yaparken yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana deprem birçok ilin yanı sıra Eskişehir'de de hissedildi. Birkaç saniye süren sarsıntı paniğe yol açarken, yayıncı Gizem Yumlu, bir oyun yayını yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin başlamasıyla birlikte Yumlu'nun oyunu bıraktığı ve yaşadığı panik dolu anlar, kendi kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.
