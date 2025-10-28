Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video
28.10.2025 | 09:02
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde olan ve Eskişehir'de de hissedilen depreme Gizem Yumlu'nun internette canlı yayın yaparken yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 28.10.2025 | 09:02
01:01
00:24
Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 28.10.2025 | 09:02
01:41
01:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 27.10.2025 | 16:23
04:47
Güllü'nün eski patronundan şok sözler! "Güllü'yü kızı öldürdü!" | Video 27.10.2025 | 14:40
02:11
02:00
00:22
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 27.10.2025 | 11:26
04:28
02:47
01:29
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 27.10.2025 | 11:25
00:15
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 27.10.2025 | 09:21
00:30
01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
01:04
04:02
01:08
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 27.10.2025 | 08:54
04:12
01:19
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 26.10.2025 | 16:55