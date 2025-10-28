Eskişehir'de depreme canlı yayın yaparken yakalandı | Video 28.10.2025 | 09:02 Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğünde olan ve Eskişehir'de de hissedilen depreme Gizem Yumlu'nun internette canlı yayın yaparken yakalandığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana deprem birçok ilin yanı sıra Eskişehir'de de hissedildi. Birkaç saniye süren sarsıntı paniğe yol açarken, yayıncı Gizem Yumlu, bir oyun yayını yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin başlamasıyla birlikte Yumlu'nun oyunu bıraktığı ve yaşadığı panik dolu anlar, kendi kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.