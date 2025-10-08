Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı!

ATV’nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da programı, bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programında 6 Eylül’den beri 17 yaşındaki S.G. aranıyordu. 25 Eylül’den beri kayıp olan S.G.’yi Esra Erol kısa süre içerisinde buldu!