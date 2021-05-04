Esra Erol canlı yayın izle: 4 Mayıs 2021 Salı atv izle! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... DNA testi sonucu
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Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04.05.2021 | 16:57
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İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 04.05.2021 | 14:43
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Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 04.05.2021 | 14:18
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İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04.05.2021 | 13:31
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Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 04.05.2021 | 12:53
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Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 04.05.2021 | 13:43
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Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 04.05.2021 | 13:35
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SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 04.05.2021 | 13:31
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Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 04.05.2021 | 11:52
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Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 04.05.2021 | 12:25
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Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video 04.05.2021 | 12:27
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187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı | Video 04.05.2021 | 11:56
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Sultanbeyli'de “Aşı Bilgilendirme Ekipleri” görev başında | Video 04.05.2021 | 11:06
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Korona virüsü yendi, türküsünü yaptı | Video 04.05.2021 | 10:51
atv Esra Erol'da 4 Mayıs 2021 Salı canlı yayınında; Berna ile Mehmet karşı karşıya geldi!
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