Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü!

ATV'de her gün yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan Esra Erol'da, bu hafta Türkiye'nin gündemine oturan bir olay konu olarak ele alındı. Esra Erol'da programına konuk olan anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp kızı Mevlüde Olgun'u bulmak istediğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Mevlüde Olgun, kızının sosyal medyada videolarını izleyerek etkilendiği sözde hoca Mustafa Çabuk ile konuştuktan sonra evden kaçtığını açıkladı. Bundan sonra ise yaşanan gelişmeler adeta kan dondurdu. Stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi. Geçen hafta yaşananlardan sonra köy halkı, otelin önüne yürüdü. İşte Esra Erol’da yaşananlar!