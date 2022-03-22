Esra Erol’da gerçekleri ağlayarak anlattı! Fatma bebeğini düşürdü mü? Kocası Ahmet neden hapse girdi?

atv Esra Erol'da programında gündeme gelen Fatma, bebeğini düşürdü mü? Kocası Ahmet neden hapse girdi? Fatma Hanım Esra Erol'da canlı yayına telefonla bağlanarak gerçekleri anlattı. Fatma Hanım Esra Erol canlı yayınında "Bebeğim düşmedi yaşıyor. Ahmet, daha önceki suçlarından dolayı hapse girdi, ne zaman çıkacak bilmiyorum" dedi ve annesiyle yüzleşti...