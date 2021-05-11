Esra Erol'da son dakika şok itiraflar "Ben doğuma girerken kocam sevgilisiyle..."
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atv Esra Erol'da canlı yayınında karı kocanın yüzleşmesinde art arda şok suçlamalar!