Esra Erol'u çileden çıkartan açıklamalar! Aynı erkeğin yanına kaçan eltilerden canlı yayında şok sözler "Muammer'in yanında..."

atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da 26 Mart 2021 Cuma canlı yayınında; çocuklarını ve kocalarını terk ederek Muammer Ay isimli yufkacıya kaçan iki eltinin açıklamaları tepki çekti! Esra Erol'un canlı yayında sorular yönelttiği iki eltinin kocalarının karşısında yaptıkları açıklamalarda; yufkacı Muammer Ay ile çok mutlu olduklarını belirterek bir daha eve dönmeyeceklerini de açıkladılar...