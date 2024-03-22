Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video
Yazar Eylem Tok, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden oğlu T.C.'nin kaza haberini aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Göktürk'te bir kafede otururken gelen telefonla paniğe kapılan Eylem Tok'un oradan kalkarak uzaklaştığı görülüyor.
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