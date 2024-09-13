Eyüpsultan'da 2 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Eyüpsultan'da olayla ilgisiz olan bir kadının ve hedefteki şahsın yaralandığı saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde silahlı saldırıya uğrayan şahsın yere düştüğü ve panik anları görülüyor.
OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık olan sokağın bir anda hareketlendiği bir kişinin yere düştüğü ve panik anlarının sürdüğü görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:49
Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video 13.09.2024 | 13:35
03:24
00:51
Serik'te ruhsatsız tabanca operasyonu | Video 13.09.2024 | 12:46
04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 13.09.2024 | 11:24
00:26
İki kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar 13.09.2024 | 11:31
02:59
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video 13.09.2024 | 11:13
01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 13.09.2024 | 11:06
03:10
01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem 13.09.2024 | 10:34
01:02
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 13.09.2024 | 10:25
01:10
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 13.09.2024 | 10:19
00:46
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 13.09.2024 | 09:58
01:05
06:12
Üsküdar'daki cinayette 16 gözaltı | Video 13.09.2024 | 09:13
00:29
Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.09.2024 | 08:59
01:00
20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
05:04
Narin’in amcası Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 12.09.2024 | 16:47