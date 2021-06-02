Video Yaşam Eyüpsultan’da kafeye silahlı saldırı kamerada | Video

Eyüpsultan’da kafeye silahlı saldırı kamerada | Video

Eyüpsultan’da kafeye silahlı saldırı kamerada | Video
02.06.2021 | 08:42

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Eyüpsultan’da tadilat aşamasındaki kafeye kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda kafeye cam takan usta başına kurşun isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, iki kafe çalışanı ise yaralandı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansdı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Sayayolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde tadilat aşamasındaki kafe, yolun karşı tarafındaki bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Araçla hareket halinde kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KAFEYE CAM TAKAN USTA, BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırı sırasında kafenin dış cephesinin camını takan Talat Kaya, başından vurulurken, kafe çalışanı Ahmet A. ile Ahmet Taha A. vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Olduğu yere düşen bir kafe çalışanı park halindeki aracın arkasına saklanarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, yaralıların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheliler üzerine çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Eyüpsultan'da bir kafeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yolun karşısında beklediği sırada bir anda harekete geçerek kurşun yağdırmaya başladığı ve yaralıların yere düşüp araçların arasına saklanıp kurtulmaya çalıştığı, kurşunların araçlara isabet ettiği ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor

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