Eyüpsultan'da kum yüklü hafriyat kamyonu böyle devrildi | Video 19.01.2024 | 15:39 Eyüpsultan'da 1 kişinin yaralandığı kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilerek yan yattığı anların cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Sadabad Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasındaki inşaat alanına kum taşıyan Mehmet Gültekin'in kullandığı hafriyat kamyonu, virajı dönmek istediği esnada devrilerek yan yatmış, kazada kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlığındaki kum yola ve boş araziye dökülmüştü. Hafif şekilde yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun devrilerek yan yattığı görülüyor.