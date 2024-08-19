Video Yaşam Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada
Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

19.08.2024 | 14:19

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz ay bir kuyumcuya gelen silahlı şahıs, 5 bin lira parayı gasp edip kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olaydan kısa süre sonra yakalanan şahısın olay anında yanında olan 2 çocuğun kendi çocukları olduğu ileri sürüldü.

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Olay, geçtiğimiz 11 Temmuz günü Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre daha önceden çeşitli suçlardan kaydı olduğu bilinen T.G. isimli silahlı soyguncu, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya geldi. Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kısa sürede sakladığı evde yakalandı.


Olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde T.G.'nin silahla içeriye girmesi ve kuyumcuya doğrultması görüldü. Görüntülerin devamında ise T.G.'nin arkasından 2 çocuğun da olay sırasında dükkana girdiği görüldü. Çocuklar şahısın çocukları olduğu ileri sürüldü.

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