Video Yaşam Fatih'te motosiklet kadına çarptı, olayı izleyenler arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video
Fatih'te motosiklet kadına çarptı, olayı izleyenler arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video

Fatih'te motosiklet kadına çarptı, olayı izleyenler arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video

09.12.2022 | 14:56

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FATİH'te motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, müdahaleyi izleyenler arasında kavga çıktı.

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Kaza dün saat 17.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü caddede ilerlerken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrularak yere düştü. Çevredekiler, yaralanan kadının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananları izleyenler arasında kavga çıktı. Motosiklet sürücüsünün, yine motosikletli arkadaşları, olayı izleyen grubu dağıtmak istedi. Motosikletlilerden biri, kazayı izleyen bir kadını iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Kadın elindeki çanta ile kendisini iten kişinin kafasına vurdu. Ardından iki grup birbirine girdi.

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