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Fatih'teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video

Fatih'teki park yeri cinayetine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı | Video

14.03.2023 | 10:56

FATİH'te park yeri nedeniyle çıkan tartışmada kafe işletmecisi Yahya Özgüç (48)'ü  tabancayla öldüren, ağabeyini ise yaralayan, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayvansaray Mahallesinde 26 Şubat Pazar Günü saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, kafe işletmecisi Yahya Özgüç ile ağabeyi A.Ö.(49), depo olarak kullandıkları binanın önüne otomobil park ettikleri için tartıştıkları iki kişinin saldırısına uğradı. İki şüpheli tabancayla ateş ederek Yahya Özgüç'ü öldürürken olay sırasında A.Ö. de yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

YARALI AĞABEY İFADE VERDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırıdan yaralı olarak kurtulan A.Ö.'nün ifadesine başvuruldu. A.Ö. ifadesinde "Olay yerinin bulunduğu adresi depo olarak kullanıyorduk. Aynı mahallede oturduğunu bildiğimiz iki kişi, deponun önüne otomobillerini park etti. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bir anda silahlarını çıkartıp bize ateş etmeye başladılar" dedi.

TEKİRDAĞ'DA GÖZALTINA ALINDILAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini Tekirdağ'da buldu. Tekirdağ'da 10 Mart Cuma Günü düzenlenen operasyonda olayın failleri olduğu belirtilen Okan A.(25) ile Ozan A.(26) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 9 mm çapında bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden Okan A.'nın daha önceden 38 suç kaydı, Ozan A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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