Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video
Isparta'da direksiyon hâkimiyetini kaybederek işletmeye dalan ve genç kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arkasından motosikletiyle gelen başka bir sürücü ise olayı izlerken kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybedip refüje savruldu. Otomobil sürücüsünün 2,29 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.
SEYİR HALİNDEYKEN KAZAYI İZLERKEN KAZA YAPTI
Kazayı otomobilin arkasından motosikletiyle takip eden kadın sürücü de izlerken, refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirerek motosikletiyle birlikte refüje düştü. Çarpmanın ardından birkaç metre toprak zeminde sürüklenen kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü olay sonrası bulunduğu yerden kalkarak motosikletiyle birlikte bölgeden ayrılırken, o anlar çevredeki bir iş yeri kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. İşletmede maddi hasar oluşurken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
