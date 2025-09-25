Video Yaşam Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video
Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video

Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video

25.09.2025 | 10:41

Isparta'da direksiyon hâkimiyetini kaybederek işletmeye dalan ve genç kadının ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arkasından motosikletiyle gelen başka bir sürücü ise olayı izlerken kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybedip refüje savruldu. Otomobil sürücüsünün 2,29 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O.A. yönetimindeki 32 AK 753 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir işletmeye çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktadan kıl payı kurtuldu.

SEYİR HALİNDEYKEN KAZAYI İZLERKEN KAZA YAPTI
Kazayı otomobilin arkasından motosikletiyle takip eden kadın sürücü de izlerken, refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirerek motosikletiyle birlikte refüje düştü. Çarpmanın ardından birkaç metre toprak zeminde sürüklenen kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü olay sonrası bulunduğu yerden kalkarak motosikletiyle birlikte bölgeden ayrılırken, o anlar çevredeki bir iş yeri kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. İşletmede maddi hasar oluşurken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video 02:59
Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video 25.09.2025 | 10:41
’Polis çağır’ dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi’de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video 02:01
'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video 25.09.2025 | 10:02
Ankara’da korkunç olay: Beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:31
Ankara'da korkunç olay: Beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.09.2025 | 09:48
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 00:22
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:27
Mardin’de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
Çorum’da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 00:09
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü! 24.09.2025 | 21:52
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video 00:09
Çarpmanın etkisiyle taklalar attı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı | Video 24.09.2025 | 16:48
Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video 01:22
Kendisini işten çıkaran şefinin üzerine kaynar su dökmüştü! O kadın tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:38
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 00:43
Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 00:47
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyadan paylaşan şahıs tutuklandı | Video 24.09.2025 | 16:14
Bursa’da 1’i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:26
Bursa'da 1'i bebek, 3 kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.09.2025 | 16:13
Zonguldak’ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 01:49
Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı! Kaza anı kamerada | Video 24.09.2025 | 16:10
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 01:09
Niğde’de silah teşhircilerine operasyon: 4 gözaltı | Video 24.09.2025 | 15:54
Malatya’da kereste deposunda korkutan yangın | Video 00:41
Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video 24.09.2025 | 14:40
Gaziantep’te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 01:14
Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi! O anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 13:45
Fatih’te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 02:22
Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03
Başakşehir’de AVM’de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 01:19
Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 24.09.2025 | 11:31
Çanakkale’de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 00:29
Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video 24.09.2025 | 11:22
Rize’de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 06:14
Rize'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmüştü: Kritik tahliye olası felaketi önlemiş! | Video 24.09.2025 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY