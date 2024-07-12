Fenomen Neslim-İnanç Güngen ile birlikte 45 kişi adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'fenomenler' soruşturmasına yönelik çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. Bu kapsamda 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan ikilinin de aralarında olduğu 45 şüphelinin adliyeye sevk edildiği vurgulandı.
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