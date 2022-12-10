FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 5 şüpheli tutuklandı | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin veri kaydı tespit edilen, ayrıca örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ByLock gibi delillerin bulunduğu belirlenen emniyet mahrem imam yapılanmasına ilişkin 24 şüpheli tespit edildi.Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 6 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Aralık günü adliyeye sevk edildi.Burada Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 22 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheliye 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.