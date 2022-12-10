FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 5 şüpheli tutuklandı | Video

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 6 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Aralık günü adliyeye sevk edildi.
Burada Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 22 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheliye 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.