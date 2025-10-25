Video Yaşam Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video

Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video

25.10.2025 | 10:04

Gaziantep'te polis ekiplerince kent merkezinde yapılan 'Huzur-27' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı, 139 araca ise cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, 2 bin 793 şahıs ile bin 70 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama sonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken 139 araca ise cezai işlem uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 00:25
Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 25.10.2025 | 10:03
Gaziantep’te polisten ’Huzur-27’ uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
SON DAKİKA | İzmir’de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 12:10
SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 25.10.2025 | 09:47
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 01:44
Elazığ’da iki grup arasında kavga kamerada: Masa ve sandalyeler havada uçuştu | Video 24.10.2025 | 16:56
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 00:22
Lodos nedeniyle düşen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 24.10.2025 | 16:11
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 02:21
Sakarya’da 551 polisin katılımı ile 27 adrese baskın: 33 şahıs yakalandı | Video 24.10.2025 | 14:53
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 00:32
Geri manevra yaparken yayayı böyle yere serdi: Görünmez kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 13:46
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 00:38
Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüs, yayaya çarptı; kaza kamerada | Video 24.10.2025 | 12:01
Maltepe’de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 02:29
Maltepe'de trafik polisi hayat kurtardı: Kalp krizi geçiren yaşlı adam suni teneffüsle hayata döndü | Video 24.10.2025 | 11:39
Foça’da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39
Manavgat’ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 01:15
Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 24.10.2025 | 11:12
Sancaktepe’de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video 03:17
Sancaktepe'de otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü sıkışarak yaralandı | Video 24.10.2025 | 10:07
Son Dakika: Yolyemezler Çetesi’ne ’yasadışı bahis’ operasyonu: 38 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:47
Son Dakika: Yolyemezler Çetesi'ne 'yasadışı bahis' operasyonu: 38 şüpheli gözaltına alındı | Video 24.10.2025 | 09:53
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan aranması bulunan 2 şahıs çıktı | Video 00:37
Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan aranması bulunan 2 şahıs çıktı | Video 24.10.2025 | 09:14
Çorum’da acı olay: Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 01:02
Çorum'da acı olay: Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 24.10.2025 | 08:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY