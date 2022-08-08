Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video

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Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuran narkotik polisleri gençleri zehirlemek için kente sokulan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Kentte bir hafta içerisinde gözaltına alınan 267 şüpheliden 28’i tutuklandı.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda bin 574 uyuşturucu hap, 1 kilo 523 gram eroin, 604 gram metamfetamin, 407 gram esrar, 282 kök kenevir, 23 gram bonzai, 3 hassas terazi, 3 tüfek, 2 tabanca ele geçirildi.
28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan 267 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheli tutuklanırken 239 şüpheli serbest bırakıldı.