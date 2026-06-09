Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor
09 Haziran 2026 13:33
Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, dronla da görüntülendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 09.06.2026 | 13:29
03:08
01:02
01:51
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 09.06.2026 | 12:43
00:47
01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06
06:01
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 09.06.2026 | 10:56
02:16
00:17
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 09.06.2026 | 10:43
00:32
00:16
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 09.06.2026 | 09:58
01:54
00:26
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 09.06.2026 | 09:53
01:56
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 09.06.2026 | 09:46
00:09
Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:38
00:25
Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 09.06.2026 | 09:35
01:28
02:16
Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 09.06.2026 | 09:30
00:54
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey' 09.06.2026 | 09:26
00:51
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09.06.2026 | 09:21