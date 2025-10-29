Video Yaşam Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video
Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video

Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video

29.10.2025 | 11:36

Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Binanın çökme anında içerisinde ev sahiplerinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gebze’de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 09:54
Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 29.10.2025 | 11:36
Eşi ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 02:29
Eşi ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 29.10.2025 | 11:21
Biga’da ev alevlere teslim oldu | Video 01:53
Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55
Çay ocağına saldırıda polis aracı mermilerin hedefi olmuştu, şüpheli tutuklandı | Video 02:02
Çay ocağına saldırıda polis aracı mermilerin hedefi olmuştu, şüpheli tutuklandı | Video 29.10.2025 | 10:26
Hatay’da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 02:14
Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 29.10.2025 | 09:58
Gebze’de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 02:07
Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 29.10.2025 | 09:44
Gebze’deki 7 katlı bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş’tan A Haber’de açıklamalar | Video 02:41
Gebze'deki 7 katlı bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş'tan A Haber'de açıklamalar | Video 29.10.2025 | 09:21
SON DAKİKA: Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:27
SON DAKİKA: Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31
SON DAKİKA | Gebze’de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 02:27
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08:05
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 29.10.2025 | 07:50
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 01:49
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video 28.10.2025 | 15:07
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü Git bebeğini evde uyut deyince tartışma çıktı | Video 00:58
Baba korna çalmaması için uyardı, sürücü "Git bebeğini evde uyut" deyince tartışma çıktı | Video 28.10.2025 | 13:49
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 02:19
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 28.10.2025 | 13:48
Alanya’da denizde hortum çıktı | Video 00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber’de yanıtladı | Video 37:16
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video 28.10.2025 | 11:58
Bayrampaşa’da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 03:02
Bayrampaşa'da kafasına şeffaf poşet geçirip güvercin çalan şüpheliler kamerada | Video 28.10.2025 | 11:32
Sındırgı’da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 01:46
Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 06:32
Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 28.10.2025 | 11:04
Bursa’da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 02:42
Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video 28.10.2025 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY