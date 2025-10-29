Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video

29.10.2025 | 11:36

Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Binanın çökme anında içerisinde ev sahiplerinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor...