Video Yaşam Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video
Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video

Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video

26.06.2023 | 14:42

GİRESUN merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalıp kaybolan Rıdvan Coşar'ı (50) arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. 5 gruba ayrılan ekipler, bölgede ve Aksu Deresi'nde yaptığı çalışmalarda Coşar'ın yeleğine ulaştı.Doğu Karadeniz'de 22 Haziran akşamı etkili olan sağanak, Giresun'da sele neden oldu. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince iş makinesi ile kurtarılıp, göle dönen yoldan güvenli alana götürüldü. Beldede park halindeki bazı araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı.

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Beldenin Çağlayan Mahallesi'nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahşap evde tek başına oturan Rıdvan Coşar, kayboldu. Arama çalışmalarının 5'inci gününde 5 gruba ayrılan ekipler, kıyıda ve Aksu Deresi'nde Rıdvan Coşar'ı aradı. Derenin yüzeyi botla taranırken, dalgıçlar da su altında arama yaptı. Aramalarda Coşar'ın yeleği bulundu.Ekiplerin aramalarını sürdürürken, bölgede yürütülen hasar tespit ve temizlik çalışmaları da devam ediyor.

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