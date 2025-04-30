Giresun'da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada! 36 yaşındaki kadın metrelerce havaya uçtu | Video
Giresun’da sivil polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çolaker, 7 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla gelen polis aracının çarpma anı ve kadının savrulması net şekilde görülüyor.
Çolaker'in ölümünün ardından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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