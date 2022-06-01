Gülşen tekerlekli sandalyede! 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik?' deyip paylaştı | Video
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Hem sahne kıyafetleri hem de iddialı şarkıları ile Gülşen son günlerin en gözde isimlerinden. Yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayan ve önüne bakan Gülsen'in son paylaşımı ise yine ses getirdi. Gülşen, Elle Style Awards Töreni'nde tekerlekli sandalyeli videosunu paylaştı. Bülent Ersoy'a gönderme yapan Gülşen, paylaşımına "Otriş giyip 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik' demez mi?" yazarak yine ilgi çekmeyi başardı.