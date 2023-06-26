Güngören'deki cinayet! 2 gün önce dükkanı kurşunlandı, dün öldürüldü | Video
GÜNGÖREN'de şaka ile başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlanan Zülküf Salık dün silahlı saldırıda öldürüldü.
Yaşanan bu olayın ardından dün saat 17.00 sıralarında yine Sanayi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zülküf Salık, yüzleri maskeli olan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Önceki olayda yaralanmayan Salık, bu kez kurşunların vücuduna isabet etmesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri meydana gelen iki olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olup olmadığı araştırıyor.
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