Hacı adayları Üsküdar'da düzenlenen programla uğurlandı | Video 30.05.2023 | 14:51 Kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Üsküdar Harem’de uğurlama programı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı programın ardından hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerif'e" ismiyle hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Müftüsü Adem Yazıcı birer konuşma yaptılar.