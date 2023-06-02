Hamzabeyli'de 19 ton kaçak çay ele geçirildi | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı risk analizi kapsamında X-ray taramasına gönderdi. Arama sonrasında TIR, ekipler tarafından arama hangarına alındı. Aramada, TIR'ın dorsesinde bulunan çuvalların bir kısmında ayçiçek peletlerine karıştırılmış 19 ton siyah çay ele geçirdi. Ekipler tarafından ele geçirilen siyah çayın piyasa değerinin 6 milyon TL olduğu belirlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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