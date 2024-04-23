Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda | Video
Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, kaldırıldığı hastanede 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak.
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