Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video
Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu.
Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.
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