Video Yaşam Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video
Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video

Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video

28.05.2023 | 17:12

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu.

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Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olmaya başladı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa süre de su birikintileri oluştu.İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

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