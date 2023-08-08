Video Yaşam Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video
Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video

Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video

08.08.2023 | 12:11

Mersin'de 3 kişinin cenazesi hava limanında karıştırılıp farklı illere gönderilince tabutları açan aileler, şoke oldu. Erzurum'da, babaları Ekrem Benkli'yi (83) yıkamak için gasılhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli (47), başka bir cenaze ile karşılaştı. Benkli, "Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip, cenazeler, memleketlerine gönderilerek defnedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli'nin cenazesi Erzurum'a götürülmek üzere Adana'da hava limanına teslim edildi. Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli'nin cenazesi ile Muş ve Bursa'ya götürülecek 2 cenaze karıştı. Muş'a gönderilmesi gereken cenaze Bursa'ya, Bursa'ya gitmesi gereken Erzurum'a, Erzurum'a gelmesi gereken de Muş'a gönderildi. Benkli ailesi cenazelerini Erzurum Hava Limanı'ndan alarak yıkanıp defin edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürdü. Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı. Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.

"TABUTU AÇINCA BAŞKA BİRİ GÖRDÜK, HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"
Muş'a gönderilen Ekrem Benkli'nin cenazesi kara yolu ile Erzurum'a, Erzurum'daki cenaze uçakla Bursa'ya, Bursa'daki de yine uçakla Muş'a gönderildi. Yoğun telefon trafiğinin ardından cenazelerine kavuştuklarını söyleyen Mehmet Ercan Benkli, "Mersin'de ölen babamızı kargo yolu ile Erzurum'a göndermeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik. Babamızla aynı gün içerisinde iki cenaze daha varmış. Üçü birlikte Mersin'den kara yolu ile getirilip Adana'da uçağa verilmiş. Burada yanlış barkotlamadan dolayı hepimize farklı cenazeler geldi. Sabah cenazemizi alıp, yıkamak üzere gasılhaneye geldik ve burada hayatımızın şokunu yaşadık. Tabutu açtığımızda karşımızda tanımadığımız bir cenazeyle karşılaştık. Şaşkınlık yaşadık. Yaptığımız araştırma sonucu cenazemizi Muş'ta bulduk. Muş'taki cenaze Bursa'ya gitmiş. Biz deki de Bursa'ya ait bir cenazeymiş. Bundan kim sorumlu hala çözmüş değiliz. Yetkililerle irtibata geçerek hatayı düzelttik ve saatler sonra kavuştuğumuz babamızın cenazesini defnettik" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını | Video 00:14
Şekerpınar Çayırova’da fabrika yangını | Video 08.08.2023 | 14:08
Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:42
Şüphe üzerine durdurulan araçta 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 08.08.2023 | 14:07
Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi | Video 02:14
Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi | Video 08.08.2023 | 13:42
Beyoğlu’nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video 00:45
Beyoğlu'nda motosikletle 11 kişinin cep telefonunu çalan kapkaççı kamerada | Video 08.08.2023 | 13:33
’Raket’ uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi 00:57
'Raket' uyardı, 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi 08.08.2023 | 13:30
Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video 01:10
Direksiyon altına gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi | Video 08.08.2023 | 13:00
Kirli sepetiyle hırsızlık kamerada: Çaldıklarını taşıyamayınca böyle sürükledi | Video 02:20
Kirli sepetiyle hırsızlık kamerada: Çaldıklarını taşıyamayınca böyle sürükledi | Video 08.08.2023 | 12:38
Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01:46
Ağır tonajlı araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 08.08.2023 | 12:38
Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video 03:58
Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi | Video 08.08.2023 | 12:11
Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada | Video 01:07
Beyoğlu’nda 11 kişiyi kapkaç yapan şahıs kamerada | Video 08.08.2023 | 12:38
Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video 01:43
Şiddetli rüzgar denizi taşırdı, teknede yakalanan iki kişi böyle alabora oldu | Video 08.08.2023 | 12:17
Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada | Video 00:12
Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga kamerada | Video 08.08.2023 | 12:17
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam! | Video 02:14
SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam! | Video 08.08.2023 | 11:38
Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Otoyolda takla atan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı | Video 08.08.2023 | 11:25
Van Gölü’nde mest eden gün doğumu manzarası böyle görüntülendi | Video 06:45
Van Gölü’nde mest eden gün doğumu manzarası böyle görüntülendi | Video 08.08.2023 | 11:08
Bahçelievler’de akılalmaz olay; alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü | Video 05:28
Bahçelievler'de akılalmaz olay; alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü | Video 08.08.2023 | 10:24
Ekmeği ucuza satan fırıncı ile zabıta ekipleri arasında ceza polemiği | Video 03:11
Ekmeği ucuza satan fırıncı ile zabıta ekipleri arasında ceza polemiği | Video 08.08.2023 | 10:35
Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video 01:31
Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi | Video 08.08.2023 | 10:35
Bayrampaşa’da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video 00:47
Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni çelme atarak durdurdu | Video 08.08.2023 | 10:03
Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video 01:09
Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video 08.08.2023 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA