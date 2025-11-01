Video Yaşam ‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video

‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video

01.11.2025 | 09:35

Çorum’un Ortaköy ilçesinde ‘hayvan otlatma’ sebebiyle çıkan kavgada tarla komşusunu silahla vurarak öldüren vatandaş, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlattığı sırada, komşusu Coşkun Gündüz (30)'de traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında 'hayvan otlatma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz'e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
İETT’de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
Körfez’deki cinayetin altından düğün tartışması çıktı | Video 01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:58
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 31.10.2025 | 15:28
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 01:36
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47
Kastamonu’da devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı | Video 00:48
Kastamonu’da devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı | Video 31.10.2025 | 13:13
Arnavutköy’de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 00:32
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 12:37
Üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 01:13
Üniversite öğrencisinin ölümüne yol açan ambulans sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 31.10.2025 | 11:59
Kağıthane’de iş yeri kurşunlayıp kaçan 17 yaşındaki bir çocuk yakalandı | Video 00:10
Kağıthane’de iş yeri kurşunlayıp kaçan 17 yaşındaki bir çocuk yakalandı | Video 31.10.2025 | 12:12
Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video 01:53
Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video 31.10.2025 | 10:46
Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video 01:53
Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video 31.10.2025 | 10:37
Adana’da 10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: Ben masumum dedi | Video 02:28
Adana'da 10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: "Ben masumum" dedi | Video 31.10.2025 | 10:12
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı | Video 00:31
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı | Video 31.10.2025 | 09:41
Siirt’te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:34
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 09:02
Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:26
Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 31.10.2025 | 08:51
Ankara’da kuyumcudan 7 kilogram altın hırsızlığı kamerada | Video 01:02
Ankara'da kuyumcudan 7 kilogram altın hırsızlığı kamerada | Video 31.10.2025 | 08:25
Beşiktaş’ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:41
Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 31.10.2025 | 08:25
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı! İşte o soru! 03:40
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı! İşte o soru! 30.10.2025 | 23:21
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video 03:05
Beşiktaş’ta hafriyat kamyonu devrildi: Şoförün yaralandığı kaza kamerada | Video 30.10.2025 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY