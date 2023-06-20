Video Yaşam Hira Mağarası’nda huzur anları | Video
Hira Mağarası’nda huzur anları | Video

Hira Mağarası’nda huzur anları | Video

20.06.2023 | 15:50

Hacı adayları, Peygamber Efendi’mize(sallallahu aleyhi vesellem) ilk vahyin geldiği Hira'ya âdeta akın ediyor. Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan hacı adayları, Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi vesellem) ilk vahyin geldiği Mekke’i Mükerreme’deki Hira’yı da ziyaret ederek uhrevi anlar yaşıyor.

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Alak suresinin ilk beş ayetinin nazil olduğu sarp ve dik dağın zirvesinde bulunan Hira Mağarası'nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyor. Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekat namaz kılabilmek için müminler saatlerce sırada bekliyor. Duaların edildiği namazların kılındığı Hira Mağarası'nı hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarından gücü yetenler ziyaret ediyor. Öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı'na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor.

Hacı adayları "Burası yeryüzüne İslam'ın yayılmaya başladığı ilk yer. İnşallah vatanımız daha da iyi olacak. Sıkıntılarımızın bitmesi ve depremzedeler için dua ettik. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyoruz. Yol çok meşakkatli. Hazreti Hatice validemiz (radiyallahu anha) ilerlemiş yaşına rağmen bu mağaraya yiyecek getirirmiş. Allah-ü Teala buraları bize görmeyi nasip etti. Bunu idrak edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Herkesin Mekke-i Mükerremeyi görmesi için Allah-ü Teala'dan niyazda bulunuyoruz. Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz" dedi.

Hira'ya çıkan yoldaki gelişigüzel atılan çöpler ve bunların toplanmaması ise hacı adaylarını üzüyor. Mağaranın yakınında bekleyen maymunlar ise hacı adaylarının verdiği muzlarla besleniyor. Tecrübeli hacı adayları ise dağa çıkanları çantalarını maymunlara çaldırmamaları konusunda ikaz ediyor.
Bin bir güçlükle yaklaşık 643 metreye tırmanan hacı adayları yüzlerinde zirveye ulaşıp oradaki manevi havayı teneffüs etmenin huzuruyla, dillerinde zikirler ile aşağı iniyorlar.

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